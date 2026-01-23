Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В Киеве без отопления остаются почти две тысячи домов

Кличко: в Киеве без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Киеве без отопления остаются еще 1940 многоэтажных домов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть — в Голосеевском и Соломенском районах», — сказал он.

Градоначальник отметил, что эти многоэтажки подключают во второй раз. На данный момент отопление дали примерно в 650 домах, добавил Кличко.

Как отмечал мэр украинской столицы, коммунальщики и энергосистемы работают круглосуточно, чтобы вернуть тепло и свет жителям.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что станции крупнейшего на Украине сотового оператора обесточены на 40-60% в девяти областях.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689725_rnd_2",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+