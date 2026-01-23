В Киеве без отопления остаются почти две тысячи домов

Кличко: в Киеве без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек

В Киеве без отопления остаются еще 1940 многоэтажных домов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть — в Голосеевском и Соломенском районах», — сказал он.

Градоначальник отметил, что эти многоэтажки подключают во второй раз. На данный момент отопление дали примерно в 650 домах, добавил Кличко.

Как отмечал мэр украинской столицы, коммунальщики и энергосистемы работают круглосуточно, чтобы вернуть тепло и свет жителям.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что станции крупнейшего на Украине сотового оператора обесточены на 40-60% в девяти областях.