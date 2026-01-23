Размер шрифта
Армия

Губернатор Воронежской области рассказал об обстановке в регионе после атаки дронов

Губернатор Гусев: дом загорелся при атаке БПЛА в Воронежской области
SShank/Shutterstock/FOTODOM

Сбитые системами противовоздушной обороны обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к пожару кровли дома в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, пламя незамедлительно ликвидировали. Никто не пострадал.

Семья из трех человек временно размещена у родственников.

В ближайшее время начнутся восстановительные работы, заверил чиновник.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 23 января силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 12 украинских беспилотников, в том числе два над Воронежской областью.

Этой ночью Telegram-канал SHOT сообщал, что средства ПВО отражали атаку Вооруженных сил Украины в Пензе. Местные жители заявляли о возгорании и дыме в одном из районов города. В Пензенской области ввели беспилотную опасность.

В итоге после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтебазе в Пензе произошел пожар.

Ранее российские силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за семь часов в четырех регионах.

