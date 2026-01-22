Украинские беспилотники сбили над двумя регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над двумя российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По его данным, с 15:00 до 16:00 два беспилотника были сбиты над Белгородской областью и еще два — над Крымом.

За ночь силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над территорией РФ. С 23:00 21 января до 7:00 22 января четыре БПЛА перехватили над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью. Еще два дрона сбили в Брянской области, по одному — в Белгородской области и Краснодарском крае.

До этого Вооруженные сил Украины (ВСУ) нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлекались 97 человек и 29 единиц техники. Два сотрудника предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью, еще несколько человек пострадали.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт объяснил атаки ВСУ на южные регионы России.