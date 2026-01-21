Размер шрифта
Военный эксперт прокомментировал атаки ВСУ на южные регионы России

Военэксперт Михайлов: атаки Киева на юг РФ подтверждают его беспомощность
Станислав Красильников/РИА Новости

Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал атаки Киева на южные регионы России. По его мнению, Украина в очередной раз продемонстрировала свою беспомощность на фоне успехов Вооруженных сил РФ.

«Враг бесится, враг загнан, как крыса, в угол. И наносит террористические атаки по России. Это катастрофа, которая не останется без ответа», — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что удары по украинской инфраструктуре продолжаются, темпы по-прежнему высоки.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией России в период с 23:00 до 07:00 мск. Сообщалось, что 45 дронов было сбито в небе над Краснодарским краем и девять — над Орловской областью.

Еще по три БПЛА уничтожили над Ростовской областью и Республикой Крым. По два аппарата сбили над Астраханской, Брянской и Курской областями. Один дрон перехватили над Воронежской областью. Кроме того, семь беспилотников, по информации ведомства, уничтожили над акваторией Черного моря и еще один — над Азовским морем.

Ранее в МЧС назвали число уничтоженных саперами боеприпасов в Курском приграничье.

