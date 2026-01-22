Размер шрифта
Армия

В Кривом Роге произошли взрывы

Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Взрывы произошли 22 января в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram-канале.

«Кривой Рог. Взрывы», — написал чиновник.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена лишь в части Днепропетровской области.

Накануне сообщалось о взрывах в Одессе.

Издание «Страна.ua» писало, что в Одессе после ночных взрывов произошло частичное отключение света, воды и отопления. В регионе была объявлена воздушная тревога.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

Ранее Зеленский рассказал об ударах по Украине.

