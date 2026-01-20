Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Зеленский рассказал об ударах по Украине

Зеленский: ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами и более 300 беспилотниками
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию республики с помощью более чем 300 беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

«В российском ударе было значительное количество баллистических и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов», — написал украинский лидер.

По его словам, удары были нанесены по территориям Киева и Киевской области, а также Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Полтавской областей.

До этого украинские СМИ информировали, что российские войска впервые с начала спецоперации ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-И».

Сообщалось также, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Накануне взрывы произошли в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).

15 января министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы успешно поразили энергетические и транспортные объекты, используемые украинской армией.

Ранее российские военные поразили тайный командный штаб ВСУ под Купянском.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662413_rnd_1",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+