Финляндия проведет учения недалеко от границы с Россией

Вертолеты финского егерского полка с 12 января будут тренироваться у границ РФ
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Вертолеты финского егерского полка «Утти» с 12 января будут проводить тренировки на юге Финляндии, на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте финских сухопутных сил.

Отмечается, что тренировочные полеты вертолетов NH90 и MD500 пройдут в области Кюменлааксо.

Учения будут включать посадку на пересеченной местности и полеты на малой высоте.

Министерство обороны Финляндии некоторое время назад информировало, что силы обороны страны в наступившем году примут участие в 122 международных и национальных учениях.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью СМИ заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами национальных интересов. 2 октября в ходе своего выступления на Валдае российский лидер отметил, что РФ не против восстановления отношений с Финляндией, «но осадочек остался».

В октябре прошло года в финском городе Миккели, который находится неподалеку от российской границы, состоялось официальное открытие штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

Ранее премьер Финляндии назвал Россию «угрозой» для Европы.

