Новости. Общество

Два мирных жителя пострадали в ходе атаки беспилотников ВСУ в ДНР

Мэр Горловки Приходько: в ходе атаки дронов ВСУ пострадали два мирных жителя
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В ходе атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА украинских террористов в поселке Мичурина ранена мирная жительница Горловки», — написал он.

Несколькими часами ранее мэр писал о ранении еще одного мирного жителя. Кроме того, по словам градоначальника, при атаках украинских беспилотников были повреждены два гражданских автомобиля, а также объект теплоснабжающей организации.

По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 78 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области пострадал мирный житель после атаки беспилотника.

