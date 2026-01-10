Беспилотники повредили ЛЭП в Ростовской области

Хуторы Светлый и Волченский обесточены в Ростовской области при атаке БПЛА

Хуторы Светлый и Волченский обесточены в Ростовской области в результате атаки беспилотников на линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что днем 10 января силы ПВО перехватили беспилотники в Каменске, Каменском, Цимлянском, Чертковском, Красносулинском и Миллеровском районах. Пострадавших нет, отметил губернатор.

Помимо этого, в хуторе Белгородцев Каменского района и поселке Углеродовском Красносулинского района в окнах нескольких частных домов были выбиты стекла. В Углеродовском также повреждены два легковых автомобиля. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил он.

До этого мужчина пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата в хуторе Фонов, расположенном в Рыльском районе Курской области. Местный житель получил минно-взрывную травму и ожоги. Его госпитализировали.

Ранее в Волгоградской области из-за налета БПЛА произошел пожар на нефтебазе.