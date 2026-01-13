Генерал назвал особо важной цель «Орешника» во Львовской области

Размер шрифта
Генерал Гурулев: РФ поразила ракетой Орешник особо важные цели на Украине
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Если Вооруженные силы (ВС) России применили новейшую баллистическую ракету «Орешник» для атаки на Львовскую область, значит речь идет об особо важных целях. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Если наш Генеральный штаб посчитал, что для этого необходим «Орешник», значит, они провели точные расчеты числа пораженных целей, количества боеприпасов, необходимых для поражения этой цели», — сказал парламентарий.

Оценка этого удара будет дана после проведения разведки, добавил он.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Позднее стало известно, что ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Согласно информации МО, на предприятии противник ремонтировал и обслуживал авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее СМИ рассказали, что некоторые жители Украины обрадовались удару «Орешником».

