Генерал назвал особо важной цель «Орешника» во Львовской области

Если Вооруженные силы (ВС) России применили новейшую баллистическую ракету «Орешник» для атаки на Львовскую область, значит речь идет об особо важных целях. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Если наш Генеральный штаб посчитал, что для этого необходим «Орешник», значит, они провели точные расчеты числа пораженных целей, количества боеприпасов, необходимых для поражения этой цели», — сказал парламентарий.

Оценка этого удара будет дана после проведения разведки, добавил он.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Позднее стало известно, что ВС РФ ударом «Орешника» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Согласно информации МО, на предприятии противник ремонтировал и обслуживал авиатехнику, в том числе переданные западными союзниками истребители F-16 и МиГ-29.

Ранее СМИ рассказали, что некоторые жители Украины обрадовались удару «Орешником».