Кимаковский сообщил о просьбе «Волков да Винчи» вывести их из-под Гуляйполя

Элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» требует вывода из окрестностей Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Отмечается, что «Волки да Винчи» терпят крупные потери среди личного состава. Лишь за последние сутки двумя массированными ударами были уничтожены более 40 украинских военнослужащих.

Телеканал CNN сообщил, что положение ВСУ на фронте ухудшается, им приходится отступать на отдельных участках. Такие выводы журналисты вынесли из ситуации под Гуляйполем. Украинский офицер сообщил, что бои носят интенсивный характер, российская армия пытается прорваться через наименее защищенные позиции.

27 декабря президент России Владимир Путин получил доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в 2025 году превысили полмиллиона человек.