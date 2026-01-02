Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

ВСУ понесли крупные потери в Гуляйполе Запорожской области

Кимаковский сообщил о просьбе «Волков да Винчи» вывести их из-под Гуляйполя
Evgeniy Maloletka/AP

Элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» требует вывода из окрестностей Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Отмечается, что «Волки да Винчи» терпят крупные потери среди личного состава. Лишь за последние сутки двумя массированными ударами были уничтожены более 40 украинских военнослужащих.

Телеканал CNN сообщил, что положение ВСУ на фронте ухудшается, им приходится отступать на отдельных участках. Такие выводы журналисты вынесли из ситуации под Гуляйполем. Украинский офицер сообщил, что бои носят интенсивный характер, российская армия пытается прорваться через наименее защищенные позиции.

27 декабря президент России Владимир Путин получил доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, что российские подразделения взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в ДНР.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ в 2025 году превысили полмиллиона человек.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547813_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+