Российский штурмовик подорвал здание с диверсантами ВСУ в Гуляйполе

В Гуляйполе российский штурмовик взорвал здание с ДРГ ВСУ одной миной 
В населенном пункте Гуляйполе на Запорожском направлении российский военнослужащий уничтожил здание, в котором находилась диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воин DV».

«Воины 57 бригады 5 армии группировки войск «Восток» с позывными «Кузнечик», «Стар», «Джав», «Габ», «Близнец» и «Сафон» решительными действиями блокировали противника, связав его стрелковым боем, а затем добли ТМ-кой, закинутой внутрь», — написали авторы.

Случившееся попало на видео. Судя по кадрам, боец сумел приблизиться к постройке, где находились украинские диверсанты, в то время как его сослуживцы отвлекали противника стрелковым боем. После этого военнослужащий забросил в здание противотанковую мину, в результате чего строение было полностью разрушено.

В публикации уточняется, что украинскую ДРГ выявили во время разведывательно-поисковых мероприятий на восточной окраине Гуляйполя. Отмечается, что группа пыталась использовать неблагоприятные погодные условия для скрытного проникновения.

Авторы сообщения заявили, что бойцы 57-й бригады 5-й армии группировки войск «Восток» блокировали противника, вступили с ним в стрелковый бой, после чего ликвидировали укрытие диверсантов. Сам военнослужащий, забросивший мину, не пострадал, отметили в канале.

Ранее в Харьковской области ликвидировали две боевые группы Нацгвардии Украины.
 
