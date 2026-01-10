В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дронов в КНДР

У Сеула нет планов по провокациям в отношении Пхеньяна. Об этом заявил директор департамента оборонной политики министерства обороны страны Ким Хон Чхоль, комментируя обвинения в запуске дронов в КНДР, передает агентство «Рёнхап».

«У нас нет намерений провоцировать или раздражать Северную Корею; мы будем и далее предпринимать практические меры и усилия для снижения напряженности и укрепления доверия между Севером и Югом», — сказал представитель оборонного ведомства.

Несколькими часами ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея с помощью беспилотников дважды нарушила воздушное пространство страны: 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. По его словам, Сеул должен быть готов ответить на произошедшее.

В декабре прошлого года агентство News1 сообщило, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ, обсудив комплекс актуальных вопросов, связанных с ядерной программой КНДР. По их информации, представитель МИД Республики Корея посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым.

Однако позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикации СМИ об «официальных переговорах» Москвы с южнокорейской стороной по «ядерной программе КНДР» являются информационными вбросами. Дипломат отметила, что российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной.

Ранее новый президент Южной Кореи распорядился восстановить каналы межкорейского диалога.