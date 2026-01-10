Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В Южной Корее ответили на обвинения в запуске дронов в КНДР

Минобороны Южной Кореи: Сеул не намерен провоцировать КНДР
Shutterstock

У Сеула нет планов по провокациям в отношении Пхеньяна. Об этом заявил директор департамента оборонной политики министерства обороны страны Ким Хон Чхоль, комментируя обвинения в запуске дронов в КНДР, передает агентство «Рёнхап».

«У нас нет намерений провоцировать или раздражать Северную Корею; мы будем и далее предпринимать практические меры и усилия для снижения напряженности и укрепления доверия между Севером и Югом», — сказал представитель оборонного ведомства.

Несколькими часами ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея с помощью беспилотников дважды нарушила воздушное пространство страны: 27 сентября 2025 года и 4 января 2026 года. По его словам, Сеул должен быть готов ответить на произошедшее.

В декабре прошлого года агентство News1 сообщило, что правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с РФ, обсудив комплекс актуальных вопросов, связанных с ядерной программой КНДР. По их информации, представитель МИД Республики Корея посетил Москву и провел закрытую встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым.

Однако позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикации СМИ об «официальных переговорах» Москвы с южнокорейской стороной по «ядерной программе КНДР» являются информационными вбросами. Дипломат отметила, что российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной.

Ранее новый президент Южной Кореи распорядился восстановить каналы межкорейского диалога.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590209_rnd_2",
    "video_id": "record::58ee07d1-b47c-4a61-8b07-ca1cd3266d7d"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+