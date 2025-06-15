Южная Корея восстанавливает диалог с Северной Кореей

Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён распорядился немедленно восстановить каналы межкорейского диалога. Об этом пишет «Рёнхап».

«Чтобы ослабить военную напряженность и создать мирную атмосферу, мы немедленно восстановим канал диалога Юг-Север и восстановим систему управления кризисами», — заявил политик.

По словам политика, в его администрации «прекратят бесполезную военную активность и возобновят диалог и сотрудничество». С этим заявлением он выступил 15 июня, в годовщину подписания Совместной декларации Юга и Севера 2000 года.

«Мы должны вспомнить обещание, данное 25 лет назад, и вернуть утраченное время и исчезнувший мир», — подчеркнул он.

По словам Ли Чжэ Мёна, две Кореи должны отойти от конфронтации и логики Холодной войны, проявив мудрость и терпение.

«Я сделаю все возможное, чтобы открыть новую эру, в которой все на Корейском полуострове смогут мирно сосуществовать и процветать», — пообещал Ли Чжэ Мён.

До этого сообщалось, что Южная Корея отключит пропагандистские громкоговорители, направленные на КНДР.

Ранее избрание Ли Чжэ Мёна президентом Южной Кореи сочли хорошей новостью для России.