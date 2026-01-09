Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Каллас отреагировала на удар «Орешником» по Украине

Каллас увидела предупреждение Европе и США в ударе «Орешником» по Украине
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас утверждает, что удар «Орешником» по территории Украины является эскалацией и предупреждением для Соединенных Штатов и Европы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

По ее словам, действия Москвы якобы показывают нежелание завершать конфликт с Украиной. Каллас утверждает, что схема масштабных российских ударов по территории республики будет продолжаться, пока Запад «не поможет Украине ее сломать».

«Сообщения о применении Россией ракеты «Орешник» являются явной эскалацией против Украины и являются предупреждением Европе и США», — написала Каллас.

Глава евродипломатии призвала страны ЕС «погрузиться в свои запасы средств противовоздушной обороны» и немедленно поставить их Украине, а также ввести новые санкции против Москвы.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ранее Зеленский призвал США отреагировать на удар «Орешником» по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584473_rnd_2",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+