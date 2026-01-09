Дмитриев напомнил Каллас, что против «Орешника» не работает ПВО

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X напомнил главе евродипломатии Кае Каллас об отсутствии способных перехватить «Орешник» систем противовоздушной обороны (ПВО).

Так он прокомментировал заявления политика о необходимости поставить на Украину средства ПВО после нанесенного ВС России удара «Орешником».

«Кая [Каллас] не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты «Орешник», развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует», — написал он.

Утром 9 января Минобороны РФ подтвердило, что российские военные нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могли стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали удар «Орешником» по Украине напоминанием об ядерном арсенале России.