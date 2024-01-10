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Путин рассказал о финподдержке СВО

Путин: все потребности СВО финансируются в полном объеме

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря заявил, что все потребности российской специальной военной операции на Украине финансируются в полном объеме, а задержки при перечислении выплат военнослужащим связан с «бюрократическими сбоями». Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Вопросов с материальным, финансовым обеспечением всего, что происходит в зоне СВО, не существует. Все финансируется в абсолютно полном объеме», — сказал российский лидер.

Глава государства попросил участников спецоперации описать ему конкретные примеры проблем, их решение будет поручено Министерства обороны РФ.

В ходе этой же встречи президент сообщил, что благодаря жалобам на сложности с получением отпусков после ранения в зоне СВО ситуация исправляется.

До этого Путин заявлял, что поговорит с главой министерством обороны России Сергеем Шойгу по вопросу налаживания обратной связи с семьями почивших в зоне СВО бойцов.

Ранее Путин в канун Рождества встретился в Ново-Огарево с семьями военных, павших в ходе СВО.

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Операция на Украине
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