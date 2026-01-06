Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Трамп пообещал ускорить производство американского оружия

Трамп: США начнут производить оружие гораздо быстрее
Aaron Schwartz/Reuters

США ускорят производство оружия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями.

«Ни у кого нет качества нашего оружия. Проблема в том, что мы производим его недостаточно быстро. Мы начнем производить гораздо быстрее», — сказал Трамп.

В конце декабря журнал Military Watch Magazine писал, что масштабные поставки американского вооружения Украине привели к серьезному истощению арсеналов Соединенных Штатов.

23 декабря Трамп назвал американское оружие лучшим в мире. При этом он отметил, что оборонные подрядчики не производят вооружение достаточно быстро и пообещал встретиться с ними, чтобы обсудить графики производства.

До этого Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Действительно ли это так и почему «золотой флот» президента США готовится к битвам давно минувших эпох — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в США рассказали о готовности модернизировать ядерную триаду и возобновить испытания.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27570445_rnd_2",
    "video_id": "record::452bd8fd-6171-4a11-a07c-432fd054026f"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+