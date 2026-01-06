Трамп пообещал ускорить производство американского оружия

США ускорят производство оружия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с республиканскими законодателями.

«Ни у кого нет качества нашего оружия. Проблема в том, что мы производим его недостаточно быстро. Мы начнем производить гораздо быстрее», — сказал Трамп.

В конце декабря журнал Military Watch Magazine писал, что масштабные поставки американского вооружения Украине привели к серьезному истощению арсеналов Соединенных Штатов.

23 декабря Трамп назвал американское оружие лучшим в мире. При этом он отметил, что оборонные подрядчики не производят вооружение достаточно быстро и пообещал встретиться с ними, чтобы обсудить графики производства.

До этого Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства линейных кораблей «класса Трамп». По его словам, это будут самые большие из когда-либо построенных кораблей. Действительно ли это так и почему «золотой флот» президента США готовится к битвам давно минувших эпох — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в США рассказали о готовности модернизировать ядерную триаду и возобновить испытания.