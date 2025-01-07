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На Украине уволили замминистра по делам ветеранов из-за унижения сотрудника

В Раде сообщили об увольнении замминистра по делам ветеранов Величко-Трифонюк
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РИА Новости

Заместитель главы министерства по делам ветеранов Украины Руслана Величко-Трифонюк была уволена с должности. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Уволена Величко-Трифонюк Руслана Владимировна с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции», — заявил он.

По данным РИА Новости, причиной увольнения Величко-Трифонюк послужил скандал с унижением подчиненного.

По словам представителя правительства, с должностей также были сняты заместитель и первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Виталий Зубрий и Игорь Гаевский.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России и объявлен в розыск. Он занимал эту должность с апреля 2020 года.

Ранее Зеленский сменил посла Украины в Германии.

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