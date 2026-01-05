Российсикй оператор БПЛА уничтожил украинский танк вместе с экипажем

Российский оператор FPV-дрона уничтожил украинский танк с экипажем под Купянском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Прямое попадание FPV-дрона по танку Т-72 ВСУ (Вооруженных сил Украины), который пытался вести огонь по позициям наших подразделений. В результате попадания произошла детонация боекомплекта и полное уничтожение танка боевиков ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что российские операторы БПЛА продолжают уничтожать украинскую технику в районе Нечволодовки.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что рядовой Алексей Шейнмаер сбил два украинских дрона из стрелкового оружия и тем самым помог Вооруженным силам РФ избежать потерь среди личного состава.

штурмовая группа ВС РФ во время движения подверглась минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В том числе в состав группы входил Шейнмаер — он укрылся от ударов и после этого обнаружил беспилотный летательный аппарат, корректировавший огонь миномета украинских войск. Кроме того, участник СВО сбил еще один украинский дрон. Благодаря этому штурмовая группа ВС РФ смогла избежать потерь, а впоследствии выбила украинских солдат с нескольких позиций.

Ранее российский военный в одиночку заставил отступить группу диверсантов ВСУ.