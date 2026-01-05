Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Спецназ «Охотник» поразил технику ВСУ под Константиновкой

Уничтожение техники ВСУ в районе Константиновки попало на видео
Sofia Gatilova/Reuters

Уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В материале уточняется, что технику украинских войск поразил спецназ «Охотник» 51-й гвардейской армии.

«Операторы FPV-дронов <...> на Константиновском направлении уничтожают бронетехнику, пикапы, роботизированные комплексы, квадроциклы <...> ВСУ», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что военные Вооруженных сил РФ также ликвидируют украинских солдат на данном участке фронта.

31 декабря глав ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке ведутся городские бои. По его словам, российские подразделения продвигаются на этом участке фронта сразу с нескольких направлений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие под контроль Северска и эффективная деятельность в Константиновке открывают российским войскам возможности для полной деоккупации Донбасса. Как отметил глава государства, соответствующие задачи выполняют подразделения группировок войск «Запад» и «Центр».

Ранее военный эксперт рассказал о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию у Константиновки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27562063_rnd_0",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+