Уничтожение техники ВСУ в районе Константиновки попало на видео

Уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В материале уточняется, что технику украинских войск поразил спецназ «Охотник» 51-й гвардейской армии.

«Операторы FPV-дронов <...> на Константиновском направлении уничтожают бронетехнику, пикапы, роботизированные комплексы, квадроциклы <...> ВСУ», — говорится в тексте.

В нем уточняется, что военные Вооруженных сил РФ также ликвидируют украинских солдат на данном участке фронта.

31 декабря глав ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке ведутся городские бои. По его словам, российские подразделения продвигаются на этом участке фронта сразу с нескольких направлений.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что взятие под контроль Северска и эффективная деятельность в Константиновке открывают российским войскам возможности для полной деоккупации Донбасса. Как отметил глава государства, соответствующие задачи выполняют подразделения группировок войск «Запад» и «Центр».

Ранее военный эксперт рассказал о попытках ВСУ стабилизировать ситуацию у Константиновки.