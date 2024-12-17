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NYT сообщила, что СБУ взяла на себя ответственность за теракт против Кириллова

NYT: спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за теракт против Кириллова

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AP

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за взрыв в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом со ссылкой на сотрудника СБУ сообщает газета New York Times (NYT).

Собеседник NYT, пожелавший остаться анонимным, подтвердил детали происшествия, ранее представленные российскими властями, и подчеркнул, что СБУ рассматривала Кириллова как «законную цель» За день до теракта украинская спецслужба включила генерала в число фигурантов уголовного дела о «военных преступлениях», возбужденного на Украине.

Как уточняет NYT, украинская сторона передала журналистам видеозапись, сделанную из арендованного автомобиля. На кадрах видно, как двое человек покидают здание незадолго до взрыва.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Мощность взрыва составила от 200 до 300 граммов тротила.

Ранее сообщалось, что Россия поднимет вопрос о теракте против Кириллова на ближайшем заседании СБ ООН.

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Убийство генерала Кириллова
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