Число атаковавших Москву дронов превысило 20

Силы ПВО сбили 23 летевших на Москву беспилотника
Inna Varenytsia/Reuters

Подразделениями ПВО Министерства обороны были ликвидированы пять беспилотников, двигавшихся в направлении столицы. На участках падения обломков работают оперативные службы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

В 16:38 мск Собянин сообщил, что была отражена атака еще двух беспилотников.Таким образом, число атаковавших Москву дронов достигло 23.

До этого на Кубани при атаке БПЛА был частично разрушен один частный дом.

Накануне вечером и ночью Москву попытался атаковать 21 беспилотник. В связи с этим аэропорт Внуково принял решение о временном ограничении на взлет и посадку самолетов в целях повышения безопасности.

Ранее средства ПВО перехватили 42 беспилотника ВСУ над регионами России.

