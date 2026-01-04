На Кубани при атаке БПЛА частично разрушен один частный дом

Обломки беспилотника частично разрушили частный дом в станице Журавской Кореневского района на Кубани. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По последним данным, пострадавших нет.

«В близлежащих трех домовладениях выбито остекление в окнах. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) с 7:00 по 9:00 мск ликвидировали 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

По данным Минобороны России, украинские военные пытались нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 11 — сбили над территорией Белгородской области. В Воронежской области ликвидировали шесть дронов, в Курской и Липецкой областях по четыре БПЛА, в Тульской области — два. По одному беспилотнику нейтрализовали в Орловской, Калужской и Тамбовской областях.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над регионами России было сбито 90 украинских беспилотников самолетного типа.

