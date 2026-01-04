Средства ПВО перехватили 42 беспилотника ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 7:00 по 9:00 мск ликвидировали 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военные пытались нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 11 — сбили над территорией Белгородской области. В Воронежской области ликвидировали шесть дронов, в Курской и Липецкой областях по четыре БПЛА, в Тульской области — два. По одному беспилотнику нейтрализовали в Орловской, Калужской и Тамбовской областях.

До этого в Минобороны сообщили, что за ночь над регионами России было сбито 90 украинских беспилотников самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с с 23:30 до 7:00. Больше всего беспилотников было нейтрализовано над Брянской областью. Там сбили 37 БПЛА.

Ранее у границ Мордовии заметили БПЛА.