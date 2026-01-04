Размер шрифта
Тысячи туристов не могут выехать с Карибских островов

Daily Mail: туристы не могут покинуть Карибы из-за ситуации в Венесуэле
Australia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com/Global Look Press

Тысячи туристов не могут покинуть Карибские острова из-за ситуации в Венесуэле. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Как рассказали изданию сами туристы, они беспокоятся из-за неясности сроков пребывания на Карибах, так как многие авиарейсы задерживаются. В частности, аэропорт имени Сирила Э. Кинга на острове Сент-Томас за прошедшие сутки отменил 43 рейса.

В American Airlines уточнили, что ситуация в Венесуэле повлияла на работу 19 воздушных гаваней, включая аэропорты на Американских и Британских Виргинских островах, Пуэрто-Рико, Сент-Мартине, Сент-Люсии, Барбадосе и других островах.

Накануне директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в Каракасе не зафиксировано организованных туристических групп из России.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.

