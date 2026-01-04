Размер шрифта
В Черниговской области ликвидировали оккультистку из «Правого сектора»

РИА Новости: ликвидировали оккультистку Черногорскую из «Правого сектора»
Оккультистку из «Правого сектора» Лану Черногорскую ликвидировали в Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

«В результате удара ликвидирована известная волонтерка Лана Черногорская. Нацистка входила в структуру Украинской добровольческой армии (боевое крыло «Правого сектора»), увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА», — сказали агентству.

До этого источник сообщил журналистам, что российские военные нанесли удар по складам хранения и казармам операторов ударных беспилотников Вооруженных сил Украины в регионе.

30 декабря глава администрации Черниговской области на севере Украины Вячеслав Чаус рассказал, что в области впервые была объявлена обязательная эвакуация в 14 населенных пунктах. По его словам, эвакуацию планируется завершить в течение 30 дней.

25 декабря несколько десятков тысяч жителей города Чернигов на севере Украины остались без электричества в связи с повреждением энергетических объектов.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557137_rnd_7",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
