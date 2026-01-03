На подлете к Москве уничтожен дрон

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

«Системой ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

3 января в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Кроме того, военные сбили 15 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

До этого стало известно, что военные РФ нанесли удар по складам хранения и казармам операторов ударных украинских беспилотников в Черниговской области Украины.

Ранее эксперт рассказал о немецких запчастях дронов, ударивших по Хорлам.