Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

На подлете к Москве уничтожен дрон

Собянин: летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

«Системой ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

3 января в Минобороны рассказали, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Кроме того, военные сбили 15 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

До этого стало известно, что военные РФ нанесли удар по складам хранения и казармам операторов ударных украинских беспилотников в Черниговской области Украины.

Ранее эксперт рассказал о немецких запчастях дронов, ударивших по Хорлам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27555523_rnd_5",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+