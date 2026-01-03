В США заявили, что не понесли потерь в ходе военной операции в Венесуэле

NYT: США не понесли потерь среди личного состава в ходе операции в Венесуэле

США не понесли потерь среди личного состава в ходе военной операции в Венесуэле. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Представитель США заявил, что в ходе операции американских жертв нет, но отказался комментировать потери среди венесуэльцев», — говорится в сообщении.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США.

Позднее стало известно, что элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесэулы Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.