Юг Каракаса остался без электричества после взрывов у военной базы

Reuters: в Каракасе рядом с военной базой отключили электричество

В южной части столицы Венесуэлы Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их данным, жители венесуэльской столицы слышали громкие звуки в рано утром. При этом подробности причин инцидента и последствия для инфраструктуры пока не уточняются.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро.

Позже генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о вознаграждении в $50 млн за информацию, которая поможет задержать венесуэльского лидера. В Вашингтоне утверждают, что он использует террористические структуры для поставок наркотиков в США.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией, обвинив его в хищении активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми. Он потребовал вернуть, как утверждалось, похищенные нефть, земли и средства, а также предупредил о возможной полной блокаде танкеров, находящихся под санкциями.

Ранее США направили в регион Карибского моря истребители и дроны.