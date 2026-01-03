В США отказались комментировать возможную причастность к взрывам в Венесуэле

NYT: в армии США отказались говорить о причастности Вашингтона к ЧП в Каракасе

Представитель армии США отказалась комментировать возможную причастность Вашингтона к взрывам в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Представитель американских военных в Вашингтоне заявила об осведомленности о сообщениях про взрывы в Каракасе, но не стала комментировать причастность США», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

По данным Reuters, в южной части Каракаса, рядом с крупной военной базой, в субботу утром отключилось электричество.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.