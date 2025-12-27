Размер шрифта
В США выступили против гарантий безопасности Украине как в НАТО, испугавшись России

WP: США не следует предоставлять Украине гарантии, аналогичные пятой статье НАТО
Alex Wong/Getty Images

Соединенным Штатам не стоит давать Украине гарантий безопасности аналогичных пятой статье НАТО о коллективной обороне, поскольку таким образом Вашингтон может оказаться в состоянии войны с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале отмечается, что если бы США хотели разместить свои войска на Украине, то они давно бы там были. Исторический опыт говорит о том, что Вашингтон никогда не колебался разворачивать силы за рубежом в случае необходимости и без гарантий, говорится в тексте.

«Сторонники предоставления Украине обязательств, подобных тем, которые предусмотрены ст. 5, утверждают, что возможность эскалации конфликта с использованием ядерного оружия имеет двойной эффект и может сдержать агрессию России против Украины. Однако Москва продемонстрировала, что готова нести гораздо более высокие расходы и риски, чем Вашингтон», — говорится в тексте.

Вашингтон должен отказаться от соответствующей идеи, поскольку если он не сможет защитить Украину, то это ударит по авторитету страны, пишет WP.

До этого Владимир Зеленский заявил, что окончательные гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты готовы предоставить Украине, будут зависеть от решения президента Дональда Трампа.

Ранее Зеленский попросилСША ответить на действия России. 

