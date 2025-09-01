РИА Новости: военные ВСУ перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестали верить в победу и ругают генштаб за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник агентства сообщил, что в сети все чаще появляются видеоролики, на которых украинские командиры признаются, что им не победить в противостоянии с российскими военнослужащими. По словам собеседника РИА, у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие.

«Практически в каждом видео достается и генштабу ВСУ, который ежедневно кормит украинское население байками, что ситуация на фронте — контролируемая», — добавил источник.

Еще в августе прошлого года ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х заявлял, что большинство жителей Украины считают фантазией победу Киева в конфликте с Россией. Как отметил Боуз, в «победу» Украины верят лишь западные эксперты, которых он назвал «выдумщиками».

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте, но им не хватает смелости признать это и взять на себя ответственность за последствия.

Ранее в ВСУ заявили, что не хотят воевать.