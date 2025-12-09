На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, что повлечет за собой освобождение Константиновки

Эксперт Киселев: освобождение Константиновки повлияет на ход всей СВО
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Виталий Киселев сообщил ТАСС, что освобождение Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) может повлиять на ход всей спецоперации.

По его словам, в настоящее время Константиновка является одним из самых сложных участков в зоне СВО. Населенный пункт находится в низине, и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «антуражно окапывают» центр города.

«Уничтожение константиновской группировки [украинских войск] очень серьезно повлияет на ход событий специальной военной операции и вообще в переломе всех действий, которые сегодня происходят на Донбассе. Тем более, что Димитров и Красноармейск оттянули серьезные силы и средства [ВСУ] от Донбасса. Также в этом еще помогает северная группировка войск, которая на Волчанске идет», — отметил Киселев.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Червоное в Донецкой народной республике и Новоданиловку в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о бегстве украинских военных в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами