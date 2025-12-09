Военный эксперт Виталий Киселев сообщил ТАСС, что освобождение Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) может повлиять на ход всей спецоперации.

По его словам, в настоящее время Константиновка является одним из самых сложных участков в зоне СВО. Населенный пункт находится в низине, и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «антуражно окапывают» центр города.

«Уничтожение константиновской группировки [украинских войск] очень серьезно повлияет на ход событий специальной военной операции и вообще в переломе всех действий, которые сегодня происходят на Донбассе. Тем более, что Димитров и Красноармейск оттянули серьезные силы и средства [ВСУ] от Донбасса. Также в этом еще помогает северная группировка войск, которая на Волчанске идет», — отметил Киселев.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Червоное в Донецкой народной республике и Новоданиловку в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка ДНР.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о бегстве украинских военных в ДНР.