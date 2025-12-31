Минобороны показало карту полета дронов ВСУ, атаковавших резиденцию Путина

МО России показало карту с маршрутами дронов ВСУ, летевших к резиденции Путина

Минобороны России опубликовало карту с маршрутами украинских БПЛА, летевших атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина. Она размещена в Telegram-канале военного ведомства.

Более вражеских беспилотников были сбиты в Брянской области — 49 БПЛА, еще один летательный аппарат ликвидировали в небе над Смоленской областью.

В Новгородской области, где и располагается резиденция, сбили 41 беспилотник ВСУ, уточнили в ведомстве.

Сообщалось также, что дроны, атаковавшие резиденцию президента РФ Владимира Путина, взлетели из Черниговской и Сумской областей Украины.

Резиденция Путина в Новгородской области подверглась атаке украинских БПЛА в ночь на 29 декабря. Как рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, всего украинские войска использовали 91 дрон. Все они были уничтожены, подчеркнули в Минобороны.

