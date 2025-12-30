Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Кремле назвали террористическим актом попытку ВСУ атаковать резиденцию Путина

Песков: атака Киева на резиденцию Путина направлена на срыв мирных переговоров
Maxim Shemetov/Reuters

Попытка Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является террористическим актом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия направлены на срыв мирных переговоров по Украине.

» <...> это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса, направленный не только лично против президента Путина», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он отверг заявления о том, что массового налета дронов на резиденцию Путина не было, отметив, что об оставшихся от беспилотников обломках и уликах должны скорее говорить военные.

Накануне российские ПВО отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения со стороны российских сил. Спустя менее чем через час после заявления российского министра, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети X, что президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с президентом России. Она отметила, что американский лидер был шокирован этим сообщением.

Ранее Песков отказался обсуждать местонахождение Путина после атаки на его резиденцию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534271_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+