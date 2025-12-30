В Кремле назвали террористическим актом попытку ВСУ атаковать резиденцию Путина

Попытка Киева атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является террористическим актом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия направлены на срыв мирных переговоров по Украине.

» <...> это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса, направленный не только лично против президента Путина», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он отверг заявления о том, что массового налета дронов на резиденцию Путина не было, отметив, что об оставшихся от беспилотников обломках и уликах должны скорее говорить военные.

Накануне российские ПВО отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения со стороны российских сил. Спустя менее чем через час после заявления российского министра, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети X, что президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с президентом России. Она отметила, что американский лидер был шокирован этим сообщением.

Ранее Песков отказался обсуждать местонахождение Путина после атаки на его резиденцию.