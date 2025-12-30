Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Цивилева назвала важным расширение возможностей трудоустройства ветеранов СВО

Цивилева: важно расширить возможности ветеранов СВО в вопросах трудоустройства
«Время героев»

Сегодня важно расширить возможности трудоустройства и переобучения ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Вопросы переобучения и трудоустройства, как я уже сказала, очень важные направления. Более того, для нас сейчас очень важно расширить возможности наших ветеранов», — сказала замминистра.

22 декабря в фонде «Защитники Отечества» сообщили, что с начала работы организация получила более 16,5 тыс. обращений от ветеранов и членов семей героев СВО по вопросам трудоустройства. Более 66% из них уже получили работу, отметили в фонде.

В сентябре глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала, что ведомство прорабатывает возможность предоставления дополнительного образования и последующего трудоустройства ветеранам спецоперации в учреждения культуры. По ее словам, в первую очередь рассматривается вопрос о возможности ветеранов учиться и получать дополнительное образование, чтобы реализовать свои способности и таланты.

Ранее в России разработали закон о защите рабочих мест для ветеранов СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27535957_rnd_5",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+