Цивилева назвала важным расширение возможностей трудоустройства ветеранов СВО

Сегодня важно расширить возможности трудоустройства и переобучения ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«Вопросы переобучения и трудоустройства, как я уже сказала, очень важные направления. Более того, для нас сейчас очень важно расширить возможности наших ветеранов», — сказала замминистра.

22 декабря в фонде «Защитники Отечества» сообщили, что с начала работы организация получила более 16,5 тыс. обращений от ветеранов и членов семей героев СВО по вопросам трудоустройства. Более 66% из них уже получили работу, отметили в фонде.

В сентябре глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала, что ведомство прорабатывает возможность предоставления дополнительного образования и последующего трудоустройства ветеранам спецоперации в учреждения культуры. По ее словам, в первую очередь рассматривается вопрос о возможности ветеранов учиться и получать дополнительное образование, чтобы реализовать свои способности и таланты.

Ранее в России разработали закон о защите рабочих мест для ветеранов СВО.