В фонде «Защитники Отечества» рассказали об обучении и трудоустройстве ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» трудоустроил почти 11 тыс. ветеранов СВО
Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

С начала деятельности фонд «Защитники Отечества» получил более 16,5 тыс. обращений от ветеранов специальной военной операции и членов семей героев СВО по вопросам трудоустройства. Более 66% из них уже получили работу, сообщили в пресс-службе фонда.

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула, что герои хотят оставаться активными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и близких всем необходимым.

«Поэтому содействие в трудоустройстве — одно из ключевых направлений работы фонда. Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны, заключаем соглашения с региональными предприятиями и компаниями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью, для них запущены специальные программы», — заявила она.

Для содействия в трудоустройстве фонд заключил соглашения о сотрудничестве с «Ростехом», «Роскосмосом», ОАО «РЖД», Минэнерго РФ. Во всех филиалах работают представители центров занятости, которые помогают с поиском вакансий, профориентацией, обучением и открытием бизнеса.

Особую эффективность показали ярмарки вакансий: более 2,5 тыс. человек трудоустроены, свыше 1,5 тыс. направлены на обучение. Также развивается формат мотивационных встреч на предприятиях агропромышленного, топливно-энергетического и транспортного секторов.

В этом году 19 ветеранов из восьми регионов завершили программу «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Это совместный проект фонда с МИД и МГИМО. Кроме того, в 2025 году поступило 7,6 тыс. запросов (+56% к 2024 году) на дистанционное обучение на платформах «Нетология» и «Синергия».

Особое внимание уделяется ветеранам с инвалидностью. Так, Семейный центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде обучает их на операторов диспетчерской службы с последующим трудоустройством.

Более 200 ветеранов в 2025 году открыли собственное дело, в том числе с помощью социального контракта. Также 300 человек прошли «Школу фермера» с Минсельхозом и Россельхозбанком, часть из них получила гранты «Агромотиватор».

