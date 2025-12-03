Путин обратился к волонтерам в Донбассе и Новороссии с просьбой беречь себя

Путин попросил волонтеров в Донбассе и Новороссии беречь себя

Президент России Владимир Путин попросил волонтеров, работающих в Донбассе, Новороссии, приграничных регионах, беречь себя. Об этом пишет ТАСС.

«Призывать быть аккуратными более-менее бессмысленно, тем не менее хочу это сделать. Все-таки надо по-максимуму соблюдать необходимые правила, обезопасить себя», — сказал Путин молодому человеку по имени Роман из Донецкой Народной Республики на встрече с волонтерами - участниками международного форума «Мы вместе».

18-летний Роман рассказал главе государства, что их команда работала в Курской области и в Анапе. Юноша рассказал, что волонтерскую деятельность начал с 16 лет. А в 18 лет, когда началась специальная военная операция, пошел служить добровольцем.

В ходе форума российский лидер заявил, что военнослужащие спецоперации на Украине являются не сказочными, а реальными героями сегодняшнего дня. Путин в ходе выступления поблагодарил волонтеров за то, что они подключают к работе по поддержке участников СВО самих же бойцов.

Ранее Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев-штурмовиков.