В Москве рассказали о помощи жителей востока столицы бойцам СВО

Волонтеры ВАО отправили еще один гуманитарный конвой в зону СВО

Волонтеры Восточного административного округа Москвы (ВАО) отправили бойцам СВО восьмой гуманитарный конвой, в котором были медикаменты, продукты питания, инструменты и одежда, сообщается на сайте mos.ru.

Также по запросу бойцов в зону СВО отправили дизельный генератор, обогреватели, рации, антидроновые покрывала и бензопилы.

Жители ВАО также принимали участие в создании блиндажных свечей и маскировочных сетей. Всего в гуманитарный груз включили 15 кг свечей и 30 маскировочных сетей.

Кроме того, в ВАО провели акцию по отправке писем и талисманов в зону СВО. При подсказках педагогов жители создали символические обереги. Всего было изготовлено 156 талисманов и написано 280 писем.

С начала 2025 года волонтерский штаб ВАО в столице отправил в зону СВО 7 гуманитарных конвоев общим весом около 220 тонн.

В октябре 2024 года на базе штаба был открыт центр волонтерства и добровольчества «Дом друзей». Здесь занимаются поддержкой участников СВО, которые находятся на передовой и в московских госпиталях.