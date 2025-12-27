Почти 40 БПЛА атаковали один регион России за два часа

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за два часа уничтожили над одним регионом 36 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 15:00. Их ликвидировали в Брянской области.

До этого в Волоконовском округе Белгородской области пострадал мужчина после того, как беспилотник сбросил взрывное устройство над селом Коновалово. Он получил слепые осколочные ранения лица, шеи и ноги и баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

Стремительно приближается встреча 2026 года. В России новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне СВО ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят ВСУ в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

