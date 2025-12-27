Размер шрифта
Почти 40 БПЛА атаковали один регион России за два часа

Силы ПВО ликвидировали 36 дронов над Брянской областью
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за два часа уничтожили над одним регионом 36 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 15:00. Их ликвидировали в Брянской области.

До этого в Волоконовском округе Белгородской области пострадал мужчина после того, как беспилотник сбросил взрывное устройство над селом Коновалово. Он получил слепые осколочные ранения лица, шеи и ноги и баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

Стремительно приближается встреча 2026 года. В России новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне СВО ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят ВСУ в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

