Освобождение Свято-Покровского в Донецкой народной республике (ДНР) позволяет Вооруженным силам России начать бои за Славянск. Об этом заявил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

25 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военные подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Свято-Покровское.

Марочко отметил, что в западном направлении от Свято-Покровского серьезных фортификаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и крупных населенных пунктов нет до Рай-Александровки, что поспособствует стремительному продвижению российской армии.

25 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балцикий сообщил, что российские войска высокими темпами продвигаются в глубину обороны ВСУ, в том числе продолжая бои за город Гуляйполе.

По словам Балицкого, военнослужащие Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Заречное. Подразделения группировки российских войск «Днепр» наступают на Ореховском направлении. Кроме того, в Гуляйполе были уничтожены подземные бункеры украинских формирований.

Ранее Путин заявил, что более половины территории Гуляйполя находится под контролем ВС РФ.