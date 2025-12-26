На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Атаку десятков украинских БПЛА отразили в Волгоградской области

В Волгоградской области за ночь сбили 34 украинских беспилотника
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Атаку более 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в Волгоградской области в ночь на 26 декабря. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, всего над территорией страны сбили 77 дронов самолетного типа. Из них 34 беспилотника уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области.

В ночь на 26 декабря Telegram-канал SHOT написал, что в небе над Волгоградом произошли более 20 взрывов. Первые из них зафиксировали после 23:00 (совпадает с мск). Большинство взрывов произошли в Красноармейском районе, уточнили журналисты.

Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе отражают атаку украинских БПЛА. Никаких сведений о пострадавших и повреждениях объектов не поступало.

25 декабря в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадал боец подразделения «Орлан». Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, беспилотник нанес удар по селу Новая Таволжанка. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и проникающим ранением грудной клетки.

Ранее в ЛНР судебный пристав уничтожил украинский дрон.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
