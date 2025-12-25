На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР судебный пристав уничтожил украинский беспилотник

Пристав выстрелом сбил украинский дрон, летевший к зданию суда в Сватово в ЛНР
Inna Varenytsia/Reuters

Судебный пристав выстрелом сбил украинский FPV-дрон, летевший к зданию суда в населенном пункте Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил Верховный суд ЛНР в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что инцидент произошел 22 декабря. В тот день судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов в рамках дежурства осматривал территорию Сватовского районного суда ЛНР и заметил приближающийся к зданию беспилотник.

«Представителем УФССП (Управления федеральной службы судебных приставов — «Газета.Ru») было незамедлительно принято решение о необходимости отражения вражеской атаки путем выстрела в БПЛА (беспилотный летательный аппарат — «Газета.Ru»). Благодаря своевременным и профессиональным действиям угроза была устранена, а дрон уничтожен», — говорится в публикации.

Из нее следует, что во время атаки никто из людей не пострадал.

5 декабря город Горское в ЛНР оказался полностью обесточен из-за налета украинских дронов. По данным властей, БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском округах. Позднее глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщил, что в Горском восстановили электроснабжение.

Ранее украинские беспилотники атаковали две заправки в ЛНР.

