Стало известно, что ВСУ стягивают силы к ключевым городам Донбасса

Кимаковский: ВСУ перебрасывают войска к трем ключевым городам Донбасса
Sofia Gatilova/Reuters

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса — Краматорску, Дружковке и Славянску. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ВСУ пытаются удержать эти «крупные хабы», перебрасывая туда «серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим за десять лет создал в Славянске, Краматорске и Константиновке укрепрайоны ВСУ.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Бои шли в районах Константиновки, Краматорска, Никифоровки и Резниковки. Потери ВСУ составили более 215 бойцов, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Также были поражены три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Ранее на Украине сообщили, что население уезжает из Славянска и Краматорска.

