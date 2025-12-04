В Ливане рассказали об итогах переговоров с Израилем

Ливан назвал превосходными итоги переговоров с Израилем в Рас-эн-Накуре. Об этом сообщает телеканал LBCI со ссылкой на источники.

Отмечается, что делегации Ливана и Израиля обменялись идеями о перспективном экономическом сотрудничестве в пограничных районах на переговорах.

Кроме того, стороны обсудили вопросы разоружения шиитской организации «Хезболла» и израильских авиаударов по Ливану.

В ночь на 19 ноября израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана. В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

23 ноября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о нанесении авиационного удара по объекту в столице Ливана Бейруте. По данным офиса Нетаньяху, атака была направлена на центр Бейрута и предназначалась против «начальника штаба «Хезболлы», ответственного за наращивание и модернизацию вооружения террористической организации».

Ранее посол России заявил о взрывоопасной обстановке в Ливане.