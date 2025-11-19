На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль нанес удары по Ливану

Израиль атаковал тренировочный лагерь движения ХАМАС на юге Ливана
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в Telegram-канале.

«Военный объект, по которому был нанесен удар, использовался террористами ХАМАС для тренировок и учений с целью планирования и осуществления террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛ и Израиля», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению. Они включали использование высокоточных боеприпасов, воздушную разведку и сбор дополнительных разведывательных данных.

По словам пресс-службы, ЦАХАЛ ведет борьбу против инфраструктуры движения в Ливане и «продолжит действовать против террористов ХАМАС везде, где они будут действовать».

13 ноября катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что истребители Израиля совершили новые налеты на город Бейт-Лахия на севере сектора Газа, а также восточные районы Хан-Юниса на юге.

По данным канала, в Рафахе на юге палестинского анклава, а также на востоке города Газа ведется масштабный подрыв домов. Отмечается, что информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о начале ударов по военным объектам «Хезболлы».

