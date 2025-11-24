На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Израиль нанес удар по Бейруту

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Бейруту в Ливане
true
true
true
close
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиационного удара по объекту в столице Ливана Бейруте. Информация об этом была опубликована пресс-службой ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля осуществила высокоточный удар, целью которого являлся один из ключевых террористических деятелей «Хезболлы» в Бейруте», — говорится в официальном сообщении.

По данным офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, атака была направлена на центр Бейрута и предназначалась против «начальника штаба «Хезболлы», ответственного за наращивание и модернизацию вооружения террористической организации».

Целью удара был Хайтам Али Табатабаи, фактически являющийся вторым лицом в иерархии «Хезболлы».

Сообщается, что оценка нанесенного ущерба продолжается, и на данный момент неизвестно, был ли Табатабаи ликвидирован в результате удара.

«Премьер-министр Нетаньяху отдал приказ о проведении операции по рекомендации министра обороны и начальника штаба Армии обороны Израиля», — добавили в офисе израильского премьер-министра.

Ранее премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны.

