Посол России заявил о взрывоопасной обстановке в Ливане

Посол Рудаков: в Ливане вновь складывается взрывоопасная обстановка
Global Look Press

В настоящее время в Ливане вновь складывается взрывоопасная обстановка. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в стране Александр Рудаков.

«Обстановка здесь вновь складывается взрывоопасная, и исключать вероятности возобновления масштабных боевых действий на территории Ливана никто, к сожалению, не может», — сказал дипломат.

Рудаков добавил, что выход из сложившейся ситуации следует искать путем соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН всеми сторонами конфликта.

В ночь на 19 ноября израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана. В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты меры для минимизации ущерба гражданскому населению.

Вечером того же дня армия Израиля начала наносить удары по югу Ливана. По данным ЦАХАЛ, целями этой серии атак являются военные объекты шиитского движения «Хезболлы».

Ранее Нетаньяху высказался об угрозах из Ливана.

