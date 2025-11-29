ВСУ ударили по частному сектору в Донецке

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по частному сектору в Донецке, взрыв произошел возле одного из жилых домов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дрон выстрелом попал в забор, в результате последовавшего взрыва повреждены как минимум два частных дома.

Кроме того, на месте происшествия обнаружили уцелевшее крыло беспилотника, длина которого составляет не менее 5 метров. Там же были найдены двигатель и поражающие элементы в виде шрапнели.

18 ноября в пресс-службе Минстроя Донецкой народной Республики (ДНР) сообщили, что часть Донецка, Докучаевск и Старобешево остались без воды из-за нестабильной работы энергосистемы в результате атак украинской армии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее пожар произошел после падения обломков БПЛА в Краснодарском крае.